США ввели санкции против ФСБ и ГРУ Генштаба России
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США ввели санкции против ФСБ и ГРУ Генштаба России из-за приписываемых Москве кибератак, которые якобы были проведены против американской избирательной системы. В список попали шесть физических лиц, а также пять российских ведомств и организаций.
Министерство финансов США опубликовало сообщение, согласно которому, Вашингтон вводит санкции против России в связи с приписываемыми Москве кибератаками. Как сообщает "Интерфакс", в этот перечень включены пять российских ведомств и организаций. В частности, ограничительные меры направлены против ФСБ и ГРУ Генштаба России.
Кроме того, в американский черный список попали ООО "Специальный технологический центр", находящийся в Санкт-Петербурге, автономная НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" и организация "ЦОР Секьюрити" из Москвы, информирует ТАСС.
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