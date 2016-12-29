США высылают из страны 35 российских дипломатов

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Соединенные Штаты решили выслать из своей страны 35 российский дипломатов. Кроме того, они собираются закрыть два представительства России в Нью-Йорке и Мэриленде. Российским представителям дали 72 часа на то, чтобы уехать домой. Отмечается, что США сделали это в ответ на притеснения американских дипломатов в Москве.

США высылают 35 российских дипломатов и закрывают представительства нашей страны в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на притеснение Россией американских дипломатов в Москве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

"Эти действия были предприняты в ответ на притеснения россиянами американских дипломатов и действий, которые, мы считаем, не соответствующими дипломатической практике", - сказал он.

Он отметил, что нашим дипломатам дали 72 часа, на то чтобы покинуть США. Чиновник также подчеркнул, что доступ к двум российским представительствам будет закрыт для всех официальных лиц нашей страны в полдень пятницы.

Ранее США ввели санкции против ФСБ и ГРУ Генштаба России из-за приписываемых Москве кибератак, которые якобы были проведены против американской избирательной системы. В список попали шесть физических лиц, а также пять российских ведомств и организаций.

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