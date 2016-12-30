В Москве после убийства сотрудника Росгвардии возбуждено дело

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После нападения на наряд Росгвардии в Москве возбуждено уголовное дело. В результате инцидента один из правоохранителей погиб, еще один госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после нападения неизвестных на бойцов Росгвардии в Троицком округе Москвы, передает "ТВ Центр".

Один из них погиб на месте, второй получил ранения. В результате спецоперации группа подозреваемых задержана и дает показания.

"Нарядом вневедомственной охраны Росгвардии была остановлена группа лиц для проверки документов. Внезапно по наряду были произведены выстрелы из неустановленного оружия. В результате один сотрудник погиб, второй сотрудник, по предварительным данным, получил телесные повреждения. Московской полицией и сотрудниками Росгвардии в течение трех часов было задержано восемь подозреваемых в нападении на наряд вневедомственной охраны на территории Новой Москвы", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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