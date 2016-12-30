08:24, 30 декабря 2016

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в подрыве двусторонних отношений

Теги:  Политика  сша  санкции  посольство

Посольство России в США расценивает новые антироссийские санкции США в качестве подрыва отношений между двумя странами. В дипмиссии подчеркнули, что действия Вашингтона "без ответа не останутся". Санкции связаны с кибератаками, совершенными, по мнению Белого дома, хакерами из России с целью повлиять на президентские выборы.

Новые антироссийские санкции, введенные накануне властями США, направлены на подрыв российско-американских отношений. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне. "Они не останутся без ответа", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Дипломаты также сообщили, что обвинения России во вмешательстве в американские президентские выборы абсолютно не обоснованы, поэтому они рассматриваются "не просто как недружественный акт".

29 декабря США ввели санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций и шести физических лиц, а также выслали 35 российских дипломатов и закрыли доступ к двум объектам, используемым российскими работниками в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции. Ответные меры также анонсировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По данным CNN, Россия в ответ на новые санкции приняла решение о закрытии англо-американской школы в Москве, в которой обучаются дети сотрудников диппредставительств Соединенных Штатов, Великобритании и Канады. Кроме этого, распоряжением также закрывается доступ в дом отдыха американского посольства, расположенный на северо-западе Москвы в Серебряном Бору. Официального подтверждения данной информации с российской стороны не поступало.

Читайте также:

США ввели санкции против ФСБ и ГРУ Генштаба России

США высылают из страны 35 российских дипломатов

Трамп предложил "заняться своей жизнью" вместо санкций против России

МИД пообещал ответить на враждебные шаги США

Новости по теме Санкционная война

Другие новости

В других СМИ