Посольство России в Вашингтоне обвинило США в подрыве двусторонних отношений

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Посольство России в США расценивает новые антироссийские санкции США в качестве подрыва отношений между двумя странами. В дипмиссии подчеркнули, что действия Вашингтона "без ответа не останутся". Санкции связаны с кибератаками, совершенными, по мнению Белого дома, хакерами из России с целью повлиять на президентские выборы.

Новые антироссийские санкции, введенные накануне властями США, направлены на подрыв российско-американских отношений. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне. "Они не останутся без ответа", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Announced on December 29 sanctions are aimed directly at undermining #Russia�������� #US�������� bilateral relations. They won't be left unanswered — Russia in USA �������� (@RusEmbUSA) December 30, 2016

Дипломаты также сообщили, что обвинения России во вмешательстве в американские президентские выборы абсолютно не обоснованы, поэтому они рассматриваются "не просто как недружественный акт".

29 декабря США ввели санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций и шести физических лиц, а также выслали 35 российских дипломатов и закрыли доступ к двум объектам, используемым российскими работниками в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции. Ответные меры также анонсировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По данным CNN, Россия в ответ на новые санкции приняла решение о закрытии англо-американской школы в Москве, в которой обучаются дети сотрудников диппредставительств Соединенных Штатов, Великобритании и Канады. Кроме этого, распоряжением также закрывается доступ в дом отдыха американского посольства, расположенный на северо-западе Москвы в Серебряном Бору. Официального подтверждения данной информации с российской стороны не поступало.

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