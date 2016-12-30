Россия созвала встречу Совбеза ООН из-за перемирия в Сирии

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Совет Безопасности ООН проведет в пятницу закрытое совещание, в ходе которого обсудит перемирие в Сирии. Встреча созвана по инициативе России, сообщают источники в штаб-квартире всемирной организации. Перемирие в Сирии вступило в силу в ночь на пятницу.

На всей территории Сирии с часа ночи по московскому времени вступил в силу режим прекращения боевых действий. Об этом сообщает "ТВ Центр".

К соглашению присоединились правительственные войска и семь группировок вооруженной оппозиции, которые насчитывают более 60 тысяч человек. Гарантами перемирия выступают Россия и Турция. При поддержке Москвы, Анкары и Тегерана был достигнут ряд соглашений.

Первый документ устанавливает перемирие, второй предусматривает комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня и третий представляет собой заявление о готовности сторон к началу мирных переговоров.