Трамп обсудит с разведкой США новые санкции против России

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Избранный президент США Дональд Трамп пообещал встретиться с представителями разведки из-за решения нынешней администрации Белого дома ввести санкции против России. При этом он отметил, что США "пришло время двигаться к вещам, которые больше и лучше, чем это".

Москва незамедлительно отреагировала на новые санкции Вашингтона, введенные против 9 учреждений, компаний и физических лиц, в том числе, руководства российских спецслужб, передает "ТВ Центр". США объявили также о высылке 35 наших дипломатов. Им предписано в течение 72 часов покинуть территорию Штатов. Будут закрыты и два дипломатических жилкомплекса, принадлежащих нашей стране. Ограничения введены якобы за вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов. При этом никаких доказательств не приводится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США и даст адекватный ответ на новые санкции, которые стали проявлением непредсказуемой агрессии со стороны уходящей администрации Белого дома.

"Тем более вызывает просто глубочайшее недоумение тот факт, что о действиях такого разрушительного, деструктивного характера для двусторонних отношений принимает решение администрация Белого дома, которой уже вот-вот уходить. Это, безусловно, выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии. Пока я не могу сказать, какой будет ответ России на новые санкции, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется, будет дан адекватный ответ. Этот ответ будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент России", - заявил Дмитрий Песков.

В Кремле считают, что введением санкций администрация Обамы наносит удар по внешней политике избранного президента США. Сам Дональд Трамп быстро откликнулся на происходящее и пообещал на будущей неделе встретиться с представителями разведки США для изучения ситуации.