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Цена нефти марки Brent превысила 57 долларов за баррель на торгах лондонской биржи ICE. Согласно данным торгов, стоимость фьючерса с поставкой в феврале поднялась до 57,08 доллара за баррель. В последний раз цена Brent превышала 57 долларов 12 декабря 2016 года.

Цена нефти Brent превысила 57 долларов за баррель на торгах биржи ICE в Лондоне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Стоимость фьючерса Brent с поставкой в феврале поднялась на 0,42% до 57,08 доллара за баррель. Последний раз цена этой нефти поднималась выше 57 долларов 12 декабря 2016 года.

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