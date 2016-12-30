В Москве закрыли школу для детей американских дипломатов

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Россия предприняла меры в ответ на новые санкции, введенные США. По данным CNN, в Москве закрыли англо-американскую школу и дом отдыха для сотрудников посольства Штатов.

В Москве закрыта англо-американская школа, в которой обучаются дети бизнесменов и сотрудников диппредставительств США, Британии и Канады. Как пишет CNN, это является первой ответной мерой России на новые санкции, введенные Бараком Обамой.

Кроме того, по данным СМИ, закрывается расположенный в Серебряном бору ведомственный дом отдыха для сотрудников американского посольства.

Официального подтверждения информации о закрытии школы и дома отдыха с российской стороны не поступало. Ответ российских властей на санкции США будет дан в течение дня 30 декабря.

В четверг Вашингтон объявил о введении санкций в отношении девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе, руководства российских спецслужб. Также США высылают из страны 35 российских дипломатов, им предписано в течение 72 часов покинуть территорию Штатов. Будут закрыты два дипломатических жилкомплекса, принадлежащих России. Ограничения введены якобы за вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов. При этом никаких доказательств не приводится.

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