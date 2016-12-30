ФБР опубликовало доклад о хакерских атаках из России

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Министерство внутренней безопасности США и ФБР в совместном докладе подробно рассказали о двух​ хакерских атаках, зафиксированных в США летом 2015 года и весной 2016 года. В частности, спецслужбы представили список хакерских групп, а также привели технические детали об инструментах и материально-технической базе кибератак. В США считают, что за ними стоят российские разведывательные службы.

В США представили совместный доклад Министерства внутренней безопасности и Федерального бюро расследований, в котором говорится о двух​ хакерских атаках летом 2015 года и весной 2016 года, за которыми, как считают в Вашингтоне, стоят две группы российских разведывательных служб. Документ опубликован на сайте Компьютерной команды экстренной готовности США (подразделение МВБ - прим. ред.).

В докладе кибератаки обозначены как APT28 и APT29, а сама кампания "русских хакеров" - Grizzly Steppe. По данным, представленным в докладе, обе группы ранее неоднократно атаковали информационные системы правительственных и исследовательских организаций, университетов и корпораций по всему миру.

Во время атаки APT29 летом 2015 года группе хакеров удалось заразить информационные системы американской политической партии (название не приводится - прим. ред.), когда одна из "целевых персон" открыла зараженное приложение к электронному письму, и вирус проник в систему. После этого хакерам удалось получить контроль над почтовыми аккаунтами и скачать оттуда переписку нескольких человек.

Атака APT28, которая была реализована весной 2016 года, проводилась в отношении той же политической партии. В результате фишинговой атаки злоумышленники получили пароли от почтовых аккаунтов нескольких ключевых персон и смогли скачать содержимое почтовых ящиков лидеров партии. После этого переписка была предоставлена СМИ и​ опубликована.

По информации, представленной в докладе, сотрудники российской разведки по-прежнему проводят фишинговые атаки против американских государственных органов. Последняя рассылка была запущена в ноябре 2016 года, сразу после проведения выборов в США, говорится в документе.

В 13-страничном отчете также приводятся технические детали об инструментах и материально-технической базе, которая якобы использовалась службами военной и невоенной разведки с целью оказать влияние как на ход американских выборов, так и на ряд правительственных, политических и частных организаций.

Далее в докладе приводится список из почти 50 предполагаемых хакерских групп, связанных с Россией.

В четверг Вашингтон ввел санкции в отношении девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе руководства российских спецслужб. США высылают из страны 35 российских дипломатов, им предписано в течение 72 часов покинуть территорию страны.

По неподтвержденной информации, Россия уже предприняла ряд мер в ответ на новые санкции. По данным CNN, в Москве закрыли англо-американскую школу и дом отдыха для сотрудников посольства Штатов.

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