Выдворяемые из США российские дипломаты не могут вылететь в Москву

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Российские дипломаты, которых правительство США решило выслать из страны, не могут улететь. По данным информированного источника, перед Новым годом все билеты были распроданы. В настоящее время, дипломаты вынуждены добираться из Вашингтона в Нью-Йорк, где больше шансов найти билет до Москвы.

Выдворяемые из США дипломаты не могут вылететь в Москву из-за трудностей с покупкой билетов. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", - сказал он.

По данным источника, дипломаты вынуждены добираться из Вашингтона в Нью-Йорк, где шансов найти билет до Москвы больше. Новый год они, скорее всего, встретят в самолете.

"Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", - отметил он.

Еще один источник сообщил, что вокруг российского постоянного представительства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции.

"Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет", - сказал он.

США в четверг объявили о введении санкций в отношении девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе, руководства российских спецслужб. Также в Вашингтоне решили выслать из страны 35 российских дипломатов, им предписано в течение 72 часов покинуть территорию Соединенных Штатов. Будут закрыты два дипломатических жилкомплекса, принадлежащих России. Ограничения введены якобы за вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов. При этом никаких доказательств не приводится.

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