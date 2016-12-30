В машине пропавшего в Бразилии посла Греции нашли обгоревшее тело

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Полиция Бразилии нашла автомобиль, арендованный пропавшим несколько дней назад послом Греции Кириакосом Амиридисом. Внутри машины находилось обгоревшее тело.

В Бразилии полиция обнаружила автомобиль пропавшего несколько дней назад посла Греции Кириакоса Амиридиса. В салоне машины найден обгоревший труп. В ближайшее время эксперты должны установить личность погибшего, передает "ТВ Центр".

59-летний греческий дипломат пропал в минувший понедельник. Он проводил отпуск в Рио-де-Жанейро. В последний раз посла видели выходящим из дома своих друзей. У сгоревшей машины те же номерные знаки, что и у арендованного Амиридисом автомобиля. Об исчезновении дипломата заявила его жена. Полицейские не рассматривают версию о похищении.