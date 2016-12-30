Политолог: западные политики не готовы признавать ошибки

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Западные политики так и не признали, что Brexit, победа Дональда Трампа на выборах в США, проблема с мигрантами в Европе — это следствие их внутренних проблем, а не внешнего воздействия. Это, по мнению политолога Тимофея Бордачева, представляет большую опасность для России.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев в эфире программы "События. 25-й час" подвел политические итоги года:

— Самое печальное, на мой взгляд, что мы наблюдали в 2016 году – многие политики в Европе и представители Демократической партии в США оказались не готовы признать собственные ошибки. Не прозвучало, что Brexit, избрание Трампа, кризис миграции, Европейского союза — это следствие их внутренних проблем, а не внешнего, негативного воздействия. И эта попытка свалить все на Россию представляется мне несколько трусливой, ошибочной и опасной. Потому что если вы отказываетесь признавать реальность, вы не знаете, как с ней справляться.

Программа "События. 25-й час"