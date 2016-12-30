2016 год продлится на секунду дольше

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К последней минуте уходящего 2016 года добавят "лишнюю" секунду. Это необходимо для коррекции Всемирного координированного времени. Таким образом, в конце 2016 года для UTC будет действовать последовательность дат: 31 декабря 2016 года, 23:59:59, 31 декабря 2016 23:59:60, 1 января 2017 года 00:00:00.

К последней минуте 2016 года добавят еще одну секунду для коррекции Всемирного координированного времени. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Международную службу вращения Земли.

Введение координационной секунды связано с продолжительностью земных суток, которая равна 24 часам или 86400 секундам. Однако в реальности Земля делает полный оборот вокруг своей оси за 86400,002 секунды. Таким образом, Международное координированное время за год опережает астрономическое почти на целую секунду. Иногда координационную секунду добавляют в ночь с 31 июня на 1 июля, однако в этом году это случится в новогоднюю ночь.

"Для времени UTC будет действовать последовательность дат: 31 декабря 2016 года, 23.59.59, 31 декабря 2016 23.59.60, 1 января 2017 года 00.00.00", - сообщили в Международной службы вращения Земли.

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