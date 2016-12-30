В Подмосковье частично опрокинулся грузовик с красной икрой

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На Симферопольском шоссе в ДТП попала "Газель" груженая красной икрой. В результате инцидента у автомобиля сорвало фургон.

В Подмосковье на 50-м километре Симферопольского шоссе попала в ДТП "Газель" с красной икрой. От столкновения с фурой у машины снесло фургон.

Как пишет Life, груз, который предназначался жителям столицы к Новому году, оказался разметан по всей трассе. На дорогу высыпалось так много красной икры, что автомобили, проезжавшие этот участок шоссе, буксовали на скользком продукте.

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