Российские ученые разработали таблетку для защиты печени от алкоголя

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Ученые Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова разработали препарат, способный спасти печень от вредного воздействия алкоголя и других токсических веществ. В будущем планируется выпуск таблеток, которые нужно будет принимать в ситуациях повышенной нагрузки на печень.

Российские ученые разработали природный пептидный препарат, полученный из печени неонатального поросенка, который позволяет сохранять печень при ее тяжелейших повреждениях. Об этом пишет газета "Известия".

В настоящий момент над проектом по выпуску инъекций и таблеток на основе этого вещества работают сотрудники Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

По словам руководителя отдела передовых клеточных технологий Алексея Люндупа, в первую очередь новый препарат позволит бороться с печеночной недостаточностью при больших операциях на печени. В частности, опухоли, при которых в результате резекции удаляют большой объем органа. Второе направление - это все диффузные токсические поражения. Речь идет о гепатитах, а также об алкогольных интоксикациях.

К настоящему времени подготовлен лабораторный технологический регламент получения препарата. А в 2017 году планируется начать клинические исследования.

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