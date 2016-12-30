Овечкин перелез через забор ради матча с "Нью-Джерси"

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Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин едва не опоздал на матч с "Нью-Джерси". Как рассказал сам хоккеист, в его доме отключили электричество, из-за чего автоматические ворота перестали открываться, и ему пришлось лезть через забор.

Нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину пришлось перелезать через ограду собственного дома, чтобы успеть на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Нью-Джерси". Видео отчаянного поступка хоккеист выложил на своей странице в Instagram.

По словам Овечкина, лезть через забор ему пришлось из-за того, что в доме отключили свет и автоматические ворота перестали работать. Преодолеть препятствие хоккеисту помог его одноклубник, нападающий Евгений Кузнецов.

Впрочем, стремление Овечкина не помогло клубу. В ночь на пятницу "Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси" со счетом 1:2.