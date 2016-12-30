В аэропортах Москвы отменено 36 рейсов

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В столичных аэропортах отменено 36 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. При этом вылет еще 30 самолетов задержан.

В московских аэропортах отменено 36 рейсов, еще 30 задержано. По данным портала "Яндекс.Расписание", в "Домодедово" отменено 3 рейса, 23 будут выполнены с опозданием. В "Шереметьево" не будут выполнены 32 рейса, еще шесть задержаны. В аэропорту "Внуково" отменен один рейс. "Жуковский" работает в штатном расписании.

Как пишет АГН "Москва" в пятницу в столичном регионе ожидается облачная погода, небольшой снег и до минус шести градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

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