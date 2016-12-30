ЦОДД: мечта москвичей о столице без пробок сбудется

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В Центре организации дорожного движения сообщили, что в период новогодних праздников дороги в Москве будут свободными. Кроме того, в ЦОДД сообщили о благоприятной обстановке на дорогах 31 декабря. При этом, водителей призвали быть осторожными в связи с возможным снегом и отрицательной температурой.

Дороги в Москве будут свободными 31 декабря и в период новогодних праздников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения столицы.

"Движение на столичных дорогах в период январских каникул будет свободным. 31 декабря дорожная ситуация в течение дня будет также благоприятной для водителей", - говорится в сообщении.

При этом, по прогнозам синоптиков, на следующей неделе возможен снег и отрицательная температура. В связи с этим в ЦОДД призвали водителей соблюдать осторожность.

"Осадки могут повлечь рост числа ДТП, поэтому водителям рекомендуется быть предельно внимательным при совершении поездок, особенно в ночное время", - отметили в учреждении.

В то же время, в ЦОДД предупредили, что в период праздников будет усилена работа мобильных комплексов фотовидеофиксации. Будут фиксироваться нарушения правил парковки у торгово-развлекательных центров, а также на центральных улицах Москвы.

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