На Кавказе удвоились поступления в бюджет от акцизов на алкоголь

Теги: северный кавказ налог алкоголь Экономика

В 2016 году удалось добиться перелома в ситуации с уплатой акцизов на крепкий алкоголь в Северо-Кавказском федеральном округе. Федеральная налоговая служба России вместе с правоохранительными органами и Росалкогольрегулированием провела работу по пресечению "серых" сделок по продаже алкоголя. В результате сбор акцизов вырос в регионе практически вдвое.

Федеральная налоговая служба совместно с правоохранительными органами и Росалкогольрегулированием в 2016 году пресекли масштабные схемы уклонения от уплаты акцизов в Северо-Кавказском федеральном округе, пишет газета "Известия".

По данным казначейства за десять месяцев, поступления акцизов по всем группам товаров в СКФО выросли на 25% до 27 миллиардов рублей. Этот результат стал следствием вывода из тени производства и оборота алкогольной продукции.

Если за десять месяцев прошлого года из региона поступило 3,6 миллиарда рублей акцизов на крепкий алкоголь, то в этом году эта цифра практически удвоилась и составила 6,1 миллиарда рублей. При этом доля СКФО в акцизе по крепкому алкоголю выросла с 8 до 12%.

На Кавказе производится значительная часть российского алкоголя, при этом местные компании нередко используют различные схемы по уходу от налогообложения. По экспертным оценкам, российский бюджет теряет около 40 миллиардов рублей в год из-за теневого рынка алкоголя.

Читайте также:

Поддержка регионов в 2017 году составит 1,6 трлн рублей

Путин: российская экономика приспособилась к ценам на нефть