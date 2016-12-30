Новые санкции США: Трамп загнан в угол, Россия готовит ответ

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Непредсказуемой агрессией назвал антироссийские санкции Вашингтона пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Уходящая администрация выдворяет из страны наших дипломатов и вводит запрет на въезд на территорию США сотрудникам спецслужб. Ответ Москвы последует уже в пятницу.

Барак Обама воспользовался попыткой запрыгнуть в уходящий поезд. Новые антироссийские санкции начинают действовать в пятницу, и они беспрецедентно жесткие, передает "ТВ Центр". В черный список внесены еще шесть высокопоставленных россиян, а также ряд ведомств, включая ФСБ и ГРУ. Кроме того, из США будут высланы 35 российских дипломатов. Под заявлением стоит личная подпись Обамы.

Формально, санкции – это ответ на некие кибератаки, которые русские хакеры якобы устроили накануне выборов в США, и тем самым помогли победить Дональду Трампу. Примечательно, что не было ни проведено расследования, ни представлено веских доказательств. Бараку Обаме оказалось достаточно нескольких обвинительных статей в газетах и небольшого доклада ФБР. Чтобы повод для введения санкций казался более веским, российских дипломатов, работающих в Америке, обвинили в слежке за американскими чиновниками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия США непредсказуемым проявлением агрессии.

Он добавил: ответные меры не заставят себя ждать. Взаимная реакция, по его словам, приведет к тому, что американской стороне будет нанесен существенный дискомфорт в тех же областях. В МИД России новые санкции расценивают как пощечину, но не русскому, а американскому народу. На своей странице в соцсети Мария Захарова написала: "дурной спектакль окончен".

"Не сумев вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене, нобелевский лауреат умудрился поставить вместо элегантной точки жирную кляксу. Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным президентом. Не международными террористами, не войсками противника. На этот раз пощёчину Вашингтону нанёс его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды. Комплексными должны были быть шаги на Ближнем Востоке, а не месть", - заявила Захарова.

Возмущает то, с какой формулировкой 35 дипломатов из России попросили покинуть США. На этом им дали 72 часа. Но стало известно, что они не могут купить билеты из Вашингтона в Москву, так как сейчас праздники, и всё распродано. Новый год дипломатам в лучшем случае придется встречать в самолете. А, скорее всего, в аэропорту. Какие на самом деле преследует цели покидающий свой пост Барак Обама? Какой смысл в том, чтобы напоследок окончательно испортить и без того непростые отношения с Россией? Вероятно, президент-демократ пытается сделать всё, чтобы осложнить жизнь новому президенту-республиканцу. Такое предположение в Америке сейчас делают многие. Так считает и помощница Дональда Трампа.

"Во время выборов мы всё время слышали "Россия, Россия, Россия". Но я не думаю, что Хиллари Клинтон проиграла из-за того, что Владимир Путин и его команда совершили какие-то там кибератаки. Даже те, кто симпатизируют Обаме, сегодня отмечают: то, что он сделал сегодня - это попытка загнать Дональда Трампа в угол. К сожалению, такое поведение сложно назвать "мирной передачей власти", - пожаловалась Кэллиэнн Колуэй.

Своим поступком Барак Обама, и правда, в некотором смысле, загнал своего преемника в угол. Решение принято к исполнению и новой администрации потребуются месяцы, если она решит отменить его. На это время фактически будет приостановлена совместная антитеррористическая деятельность и работа по другим важным направлениям. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп не раз говорил, что считает антироссийские санкции непродуктивными. Сейчас он не стал делать громких заявлений, но пообещал разобраться в ситуации.

В Кремле рассчитывают, что после смены администрации, отношения Вашингтона и Москвы всё же удастся нормализовать. А пока Соединенные Штаты ожидают ответные меры со стороны России. Их список определит президент Владимир Путин.

Евгения Карих, Валентин Мурзин. "ТВ Центр".