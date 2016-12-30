Убийцы бойца Росгвардии в Новой Москве признали вину

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В посёлке Роговском в Новой Москве организованная преступная группа попыталась совершить вооруженное ограбление магазина. Приехавший на вызов наряд они встретили огнём. Один сотрудник полиции был убит, еще один получил серьезные ранения. Восемь человек задержаны. Как сообщили в Следственном комитете, они признали свою вину.

Всю ночь на въезде в поселок Роговское было выставлено полицейское оцепление. Пропускать местных жителей начали только когда стало окончательно понятно - криминальная история завершилась, и опасности для людей нет.

Началось всё накануне вечером, передает "ТВ Центр". Неизвестные попыталась ограбить продуктовый магазин. Продавец успел нажать тревожную кнопку. К моменту прибытия наряда вневедомственной охраны Росгвардии налетчики уже скрылись с места преступления. Спрятались, как выяснилось в ходе проверки, неподалеку - в здании заброшенной пожарной части. На просьбу бойцов группы немедленного реагирования предъявить документы, ответили огнем. В результате перестрелки убит полицейский. Его напарник с тяжелым ранением - в больнице.

Погибшему при выполнении служебного долга сотруднику Росгвардии сержанту полиции Виктору Глебову было 30 лет. Он проходил службу в правоохранительных органах с 2011 года. У него остались жена, мать и двухлетняя дочь. Члены семьи погибшего сотрудника получат гарантированные государствам страховые выплаты и пособия.

По тревоге был мобилизован весь личный состав московской полиции. Задержать убийц, похитивших оружие гвардейцев - два автомата "Кедр" - благодаря слаженным действиям силовиков удалось по горячим следам.

"Московской полицией и сотрудниками Росгвардии в течение трех часов было задержано восемь подозреваемых в нападении на наряд вневедомственной охраны на территории ТИНАО Новой Москвы. В настоящее время задержанные доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые - жители разных регионов, как выяснили следователи, состояли в бандгруппе. Уже установлена их причастность к ряду ограблений торговых точек и складов. В том числе, с применением огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело. Налетчикам грозят серьезные сроки, вплоть до максимальной меры наказания - пожизненного лишения свободы.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".