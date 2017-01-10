В Приморье завершили сбор урожая кукурузы

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В Приморском крае только завершили сбор урожая кукурузы. И это не ошибка фермеров, а современная технология - на морозе початки лучше высыхают и дольше хранятся. Сейчас экологически чистое российское зерно пользуется особым спросом в азиатских странах.

Сквозь ровные ряды кукурузы комбайн идет по снежному одеялу. Зима - вовсе не повод заканчивать полевые работы, напротив, для уборки "царицы полей" - самый сезон. К этому времени початки почти как каменные, а значит, храниться будут дольше, передает "ТВ Центр".

"Кукуруза отдает влагу очень долго. Когда наступает мороз, влага уходит быстрее немножко. Если бы это были теплые условия, то больше вероятности, что кукуруза бы пропала, загорелась, чем в мороз", - пояснил старший агроном Василий Бакуменко.

Да и современная техника позволяет комфортно работать в суровых зимних условиях. Василий Шматко, говорит, что с такими машинами не важно, сколько градусов за бортом. "Хорошее все, как в самолете - все на кнопках. Нажал кнопочку - он поехал убирать", - рассказал комбайнёр Василий Шматко.

Минувшая осень немного подпортила ожидания агрономов. Тайфун за тайфуном заливали поля. Выйти на уборку урожая вовремя удалось не на всех участках. Комбайны просто застревали во влажной почве. Сейчас, машины хоть и заводятся тяжелее на морозе, зато идут уверенно.

Михайловский район остается лидером по уборке кукурузы в Приморье. С 10 тысяч гектар уже собрали больше чем в прошлом году. Теперь "золотые" горы нужно переработать. Кукурузу очищают, высушивают и только потом отправляют заказчикам. При чем, большая часть идет на экспорт.

Очень уж любят приморскую кукурузу в азиатских странах. При этом к качеству товара предъявляют самые высокие требования. Ведь используют ее не только как корм на фермах, но и как продовольственное сырье. На местном рынке царица полей остается, но лишь малая часть.

"На внутреннем рынке мы не можем найти такого объема, который бы могли реализовать. Да, у нас есть небольшие предприятия, птицефабрики. Но с нашими объемами они не справятся", - сообщил начальник контролинга Евгений Ковальчук.

В следующем сезоне фермеры планируют собрать еще больше кукурузы. Но востребована она будет уже на местном рынке. В Приморье строится мощный свинокомплекс. И эта культура там будет основной кормовой базой.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Андрей Литус. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Приморский край.