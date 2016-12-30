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Сергей Собянин провел технический пуск участка московского метро "Деловой центр" - "Раменки". Открытие пассажирского движения состоится через несколько недель.

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка метро "Деловой центр" — "Раменки" Калининско-Солнцевской линии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Строительство станции "Раменки" началось в 2013 году. Она запроектирована с двумя подземными вестибюлями, выходы из которых ведут на обе стороны Мичуринского проспекта. Протяженность участка Калининско-Солнцевской линии от станции метро "Парк Победы" до станции "Раменки" составит более 7 километров. На данном участке будут расположены три станции.

"Мы продолжаем строить самую протяженную линию метро в Москве от "Делового центра" до "Солнцево" и "Рассказовки". Сегодня запускаем рабочее движение еще на одном этапе — от "Парка Победы" до "Раменок". Это семь с лишним километров, несколько станций", - сказал Собянин.