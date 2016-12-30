В РПЦ предложили ввести штрафы за мат в общественных местах

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В Русской православной церкви предложили ввести административное наказание за использование нецензурной лексики в общественных местах. По словам главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, сам он ни разу в жизни не произнес ни одного матерного слова, даже во время службы в армии.

В Русской православной церкви предложили ввести административную ответственность за мат в общественных местах. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона.

"Мне думается, что, например, за использование матерных слов в общественных местах людей нужно штрафовать, чтобы отучить их от этого безобразия. Мы не должны осквернять свою жизнь и окружающий мир словами, которые произносить не подобает", - заявил он.

По его словам, в РПЦ очень заботятся о чистоте речи, объясняя людям, что слова не только отражают душевное состояние человека, но и формируют отношение и взгляды на жизнь у окружающих.

"Нецензурная лексика, матерная лексика - это те слова, за которые, как я думаю, Господь очень строго спросит каждого человека", - отметил Иларион.

Митрополит признался, что за свои 50 лет ни разу не употребил ни одного матерного слова, в том числе во время службы в армии.

"Поначалу надо мной подшучивали из-за того, что я не ругаюсь матом, смеялись, издевались. Но под конец моей службы при мне никто не ругался матом, то есть я сумел отстоять свою позицию", - сказал он.

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