Пяти вузам запретили прием студентов

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Рособрнадзор за прошедшую неделю запретил прием в пять высших учебных заведений. Проверку не прошли Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Институт управления, Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки России с 23 по 29 декабря запретила прием в пять высших учебных заведений.

Как сообщила пресс-служба ведомства, проверку не прошли Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Институт управления, Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт.

Филиал Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова в Калуге полностью лишили аккредитации. Курскую академию государственной и муниципальной службы – частично.

По результатам проверок, которые были проведены с 2 по 15 декабря, были лишены аккредитации шесть вузов. Среди них Альметьевский филиал Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова, два филиала Московского финансово-юридического университета МФЮА в Волгограде и Орске, два филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета в Кизляре и в Великом Новгороде и ЧУОО ВО "Медицинский университет "Реавиз". Кроме того, ведомство запретило прием в семь вузов и приостановило действие лицензии у Липецкого института управления.

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