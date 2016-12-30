Сын тигра Амура подружился с собакой

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В Приморском сафари парке появился новый житель - Тигренок Шерхан, сын того самого Амура, который прославился на всю страну своей дружбой с козлом. Трехмесячный детеныш не уступил отцу в оригинальности и выбрал себе в друзья домашнюю собаку.

На прогулку Шерхан выходит со своим закадычным другом собакой Табаки. Пес нисколько не боится маленького хищника. Наоборот, смело заваливает полосатого на землю и побеждает его в нескольких раундах, передает "ТВ Центр".

Шерхан - сын знаменитого тигра Амура и его невесты Уссури. После рождения мама отказалась от своего малыша. Воспитывать хищника пришлось в домашних условиях. Уже с самого детства в Шерхане заиграли гены отца. Тот, как известно, дружил с козлом Тимуром, а сын отлично поладил с хорьком Рокки. Правда, эта дружба продлилась недолго, тигр подрос, и переехал жить в Сафари-парк. Но и здесь он не остался одинок, еду и теплый вольер Шерхан делит с Табаки.

Шерхан как ребенок ко всему новому проявляет большой интерес. Сотрудники Сафари-парка решили познакомить Шерхана с козлом Тимуром. Рогатый поначалу будто вспомнил время своего соседства с Амуром, но возобновлять козлино-тигриные отношения не стал и удрал от хищника.

А вот коза Тамара почти наладила общение с Шерханом. Однако тигр решил не предавать свою дружбу с собакой.

Шерхан чувствует себя отлично. Заметно прибавил в весе, практически полностью перешел на мясной рацион. И пока он останется жить в Сафари-парке.

Ольга Скрипникова, Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Приморский край.