В Ставрополе пятеро школьников упали с эскалатора в торговом центре

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Поход в кино обернулся больничной койкой для школьников Ставрополя — пятеро детей пострадали в результате падения с эскалатора в местном торговом центре.

В Ставрополе выясняют обстоятельства инцидента со школьниками в местном торговом центре. Дети упали на эскалаторе, пятеро получили травмы, двое находятся в больнице. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В интернете появилась видеозапись происшествия с камеры наблюдения. На ней видно как группа спускается вниз по эскалатору, при этом сопровождающий их учитель находится в конце. Один из мальчиков споткнулся при сходе со ступеней и упал из-за этого возникла давка, остальные ребята запаниковали.

На помощь тут же подбежали взрослые. Это был организованный поход в кино. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Следователи считают, что преподаватели не обеспечили безопасность своим подопечным.