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Телеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов официально развелись. Документы о расторжении брака выдал Мещанский ЗАГС.

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов и телеведущая Ольга Бузова поставили точку в отношениях. Тарабузики официально развелись в столичном Мещанском ЗАГСе. Об этом сообщает Life.

Слухи о том, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались, появились в начале лета. Однако телеведущая упорно все отрицала, уверяя, что муж ее "лайкает" каждый день и все у них хорошо. Однако 1 ноября футболист официально сообщил, что ушел от жены.

Журналисты сражу же стали строить догадки, что стало причиной распада брака. Одни винили в крахе семьи отсутствие детей, другие уверяли, что Ольга пиарится на своем браке, что могло не устроить Тарасова. Футболисту приписывали роман с участницей конкурса "Мисс Мира 2014", а у Бузовой нашли интимную переписку с ведущим Дмитрием Нагиевым.