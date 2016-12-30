Медведев пожелал администрации Обамы "покоиться с миром"

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter назвал печальным тот факт, что администрация Барака Обамы, начинавшая с восстановления отношений с Россией, заканчивает "антироссийской агонией". В конце сообщения Медведев написал RIP (англ. Rest in peace), то есть "покойся с миром".

Премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал администрации Барака Обамы, заканчивающей жизнь "антироссийской агонией", покоиться с миром. Об этом говорится в сообщении главы правительства в Twitter.

Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 30 декабря 2016 г.

RIP или Rest in peace - пожелание покоиться с миром в английском языке.

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