Киркорову отказали в возбуждении дела о вымогательстве против Маруани

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Полиция отказалась возбуждать уголовное дело о вымогательстве против лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова в связи с отсутствием состава преступления. Вместе с тем правоохранительные органы продолжают проверку по заявлению Маруани о ложном доносе со стороны Филиппа Киркорова.

Московская полиция отказалась возбуждать уголовное дело о вымогательстве против лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова, так как не нашла состава преступления. Об этом Трунов сообщил агентству ТАСС.

Однако, по словам юриста, по заявлению Маруани о ложном доносе со стороны Филиппа Киркорова, полиция продолжает проверку.

Ранее Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск юриста Игоря Трунова к Адвокатской палате Московской области, в котором оспаривалось лишение его адвокатского статуса.

Маруани, обвинивший Киркорова в плагиате, и его представитель Трунов были задержаны в Москве 29 ноября после того, как российский певец написал заявление о вымогательстве. Однако на следующий день француза отпустили из полиции.

Теперь композитор намерен подать иск против российского певца в американский суд за неправомерное использование его музыки. По законам США, Киркорову может грозить штраф в размере более десяти миллионов долларов.

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