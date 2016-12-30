Сергей Семак стал главным тренером ФК "Уфа"

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Новым главным тренером "Уфы" стал Сергей Семак. Клуб подписал с экс-капитаном сборной России контракт, который рассчитан на полтора года.

Бывший тренер сборной России и петербургского "Зенита" Сергей Семак возглавил "Уфу". Как сообщает пресс-служба клуба, трудовое соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года.

Ранее пост главного тренера башкирской команды занимал Виктор Гончаренко. Он перешел в ЦСКА, передает ТАСС.

Сергей Семак был одним из тренеров санкт-петербургского "Зенита", входил в тренерский штаб сборной России во главе с Фабио Каппело, после ухода итальянца продолжил работу в команде с Леонидом Слуцким.

Будучи игроком, Семак выступал за московский ЦСКА, парижский ПСЖ, ФК "Москва", "Зенит" и "Рубин". С казанской командой он стал двукратным чемпионом России. Также на его счету две победы в национальном первенстве с "Зенитом" и одна с ЦСКА.

Сергей Семак был капитаном сборной России, за национальную команду он провел 65 игр, в которых забил четыре гола. В 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы.