В дагестанском Каспийские в ходе спецоперации произошла перестрелка

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В Дагестане произошла перестрелка между силовиками и участниками бандформирования. По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице Ленина города Каспийска. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Спецоперация продолжается.

В дагестанском Каспийске произошла перестрелка. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана. По его словам, в настоящее время идет спецоперация.

Как сообщил источник, перестрелка между участниками бандформирования и силовиками произошла на улице Ленина в Каспийске около 12:00 по московскому времени. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Район происшествия оцеплен. Спецоперация продолжается.

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