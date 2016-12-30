Захарова опровергла закрытие англо-американской школы
Теги: Политика сша образование
Мария Захарова опровергла закрытие в Москве англо-американской школы. По ее словам, телеканал CNN распространил недостоверную информацию.
В МИД России опровергли сообщения СМИ о закрытии в Москве англо-американской школы для детей сотрудников ряда западных диппредставительств. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей. Телеканал CNN и другие западные СМИ снова со ссылкой на американские официальные источники распространили недостоверную информацию", - написала Захарова в Facebook.
Она добавила, что попросит в этом году Деда Мороза "кого-нибудь унести".
Ранее телеканал CNN сообщил о закрытии англо-американской школы, в которой обучаются дети бизнесменов и сотрудников диппредставительств США, Британии и Канады. Телеканал утверждал, что это стало ответной мерой на новые американские санкции.
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