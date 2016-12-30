МИД предложил Путину выслать из России 35 американских дипломатов

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Сергей Лавров назвал безосновательными и бездоказательными обвинения России во вмешательстве в американские выборы. По его словам, МИД предложил президенту выслать из страны 35 американских дипломатов, а также запретить представителям США пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на Дорожной улице.

Обвинения России во вмешательстве в выборы в США безосновательны и бездоказательны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По данным "Интерфакс", глава МИД пообещал не оставить без ответа новые санкции США. Лавров рассказал, что внешнеполитическое ведомство уже предложило президенту Владимиру Путину выслать из России 35 дипломатов, из которых 31 работает в Москве и четверо - в Санкт-Петербурге.

"Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии и международных отношений. Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт- Петербурге", - заявил Лавров.

Кроме того, МИД предложил запретить американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная.

Накануне США объявили о введении санкций в отношении девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе, руководства российских спецслужб. Кроме того, в Вашингтоне решили выслать из страны 35 российских дипломатов. Им предписано в течение 72 часов покинуть территорию Соединенных Штатов. Помимо этого, будут закрыты два дипломатических жилкомплекса, принадлежащих России. Ограничения введены якобы за вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов. При этом никаких доказательств не приводится.

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