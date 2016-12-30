Иностранец пытался вывезти из России балобана и кречетов в сабвуфере. Видео

Теги: полиция Уголовное дело арест преступления мвд животные омск птицы

Иностранный гражданин пытался вывезти из России диких птиц, занесенных в Красную книгу, в сабвуфере автомобиля. Злоумышленник был задержан в пункте пропуска "Исилькуль" в Омской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда".

В Омской области возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда" после попытки иностранца вывезти из России диких птиц в автомобиле.

Как сообщает пресс-служба МВД, 35-летний мужчина без специального разрешения попытался вывезти трех кречетов и одного балобана, занесенных в Красную книгу. Злоумышленник замотал птиц в ткань и спрятал в сабвуфере и технологической нише, предназначенной для запасного колеса.

Согласно заключению специалистов-орнитологов, птицы не имеют следов кольцевания на лапах, являются дикими и изъяты из природы. В настоящее время они переданы полицейскими для ухода и содержания специалистам-орнитологам.

Злоумышленник был задержан в автомобильном пункте пропуска "Исилькуль". Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также:

Участник расправы над медведем в Якутии объяснил свой поступок

В Петербурге требуют наказать организаторов уличных фото с животными

Родителей хабаровских живодерок оштрафовали на 500 рублей