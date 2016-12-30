За допинг на Олимпиаде в Сочи отстранены четыре российских скелетониста

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Международная федерация бобслея и скелетона отстранила четверых российских спортсменов по подозрению в употреблении допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. Дисквалификация начинается с 30 декабря 2016 года. Федерация бобслея России проинформирована об этом решении.

Четверо российских скелетонистов отстранены от соревнований по подозрению в употреблении допинга на Олимпийских играх в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона.

"В соответствии с положениями Всемирного допингового кодекса, IBSF не может назвать имена отстраненных спортсменов до окончания разбирательства", - говорится в сообщении.

Отстранение начинается с 30 декабря 2016 года. Федерация бобслея России проинформирована о данном решении.

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