За допинг на Олимпиаде в Сочи отстранены четыре российских скелетониста
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Международная федерация бобслея и скелетона отстранила четверых российских спортсменов по подозрению в употреблении допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. Дисквалификация начинается с 30 декабря 2016 года. Федерация бобслея России проинформирована об этом решении.
Четверо российских скелетонистов отстранены от соревнований по подозрению в употреблении допинга на Олимпийских играх в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона.
"В соответствии с положениями Всемирного допингового кодекса, IBSF не может назвать имена отстраненных спортсменов до окончания разбирательства", - говорится в сообщении.
Отстранение начинается с 30 декабря 2016 года. Федерация бобслея России проинформирована о данном решении.
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