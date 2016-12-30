Путин обсудил с Назарбаевым встречу по Сирии в Астане

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Владимир Путин в пятницу по телефону обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым подготовку к переговорам по сирийскому урегулированию в Астане.

Владимир Путин по телефону обсудил с Нурсултаном Назарбаевым запланированные переговоры по Сирии, передает "ТВ Центр". Астана выбрана площадкой для встречи представителей официального Дамаска и оппозиции.

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы двух государств обговорили детали подготовки мероприятия. Кроме того, они обменялись мнениями по итогам прошедших в Санкт-Петербурге саммитов Евразийского экономического союза и ОДКБ.

Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Финляднии Саули Ниинистё. Также лидеры затронули ситуацию вокруг конфликта в Сирии.