Австрия будет добиваться в ОБСЕ отмены санкций против России

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Австрия, которая с 1 января становится председателем ОБСЕ, намерена добиваться постепенного снятия санкций с России. Об этом заявил глава МИД страны Себастьян Курц.

Австрия на посту председателя ОБСЕ намерена добиваться отмены антироссийских санкций. Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel заявил министр иностранных дел страны Себастьян Курц, передает "ТВ Центр".

Он напомнил, что с 1 января Вена перенимает председательство в организации, и заверил, что правительство республики будет добиваться изменения европейской политики ограничений и пересмотра всего комплекса отношений с Москвой. По словам Курца, необходимо установить доверие и действовать в целях разрешения конфликтов. За каждым позитивным развитием ситуации на юго-востоке Украины должны следовать встречные шаги Брюсселя.