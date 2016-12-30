РЖД в следующем году увеличат перевозку пассажиров

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"Российские железные дороги" в 2017 году планируют увеличить перевозки пассажиров на 3%. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров на встрече с Дмитрием Медведевым.

Российские железные дороги в наступающем году планируют увеличить перевозки пассажиров на три процента. Об этом доложил на встрече с Дмитрием Медведевым глава РЖД Олег Белозёров, передает "ТВ Центр".

Он сообщил, что компания на ближайшие три года утвердила специальный план по работе с гражданами. Проработаны мероприятия и бюджет. Речь зашла и о подготовке к зимним праздникам. По словам Белозерова, за этот период планируется перевезти более 5 миллионов человек, в том числе детские группы. Работники уже прошли соответствующий инструктаж. Обеспечено взаимодействие с силовыми органами. При этом, по поручению главы правительства, для граждан предусмотрели дополнительные праздничные скидки. Другие льготы также сохранятся.

"Страна у нас в прямом смысле железнодорожная, она огромная и без транспортировки грузов на длинные большие расстояния невозможно обеспечить нормальное функционирование ни производств, ни транспортного комплекса, ни вообще в целом жилищно-коммунального хозяйства в стране. Прошу дать указание всем вашим подчиненным о том, чтобы они ответственно отнеслись к исполнению своих обязанностей в новогодний период. И, конечно, поздравьте всех с наступающим Новым годом", - заявил Дмитрий Медведев.