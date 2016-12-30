"Желтая" ветка столичного метро продлена до станции "Раменки"

Теги: собянин Транспорт метро мэр москва

В пятницу от новой станции "Раменки" Калининско-Солнцевской линии в сторону "Делового центра" был запущен первый поезд. Официальный старт дал мэр Москвы Сергей Собянин. Пока это рабочее движение, но уже в начале года здесь поедут первые пассажиры. А пока москвичи могут воспользоваться новыми вестибюлями сразу на трех станциях "салатовой" ветки.

Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до "Делового центра" уже фактически готов к введению в эксплуатацию. На станциях произведена чистовая отделка, а по тоннелям уже ходят поезда. Первым пассажиром стал столичный мэр, передает "ТВ Центр".

У платформы совсем новый электропоезд. "Русич" - одна из моделей современной линейки вагонов метро, приходящая на линии столичной подземки по программе замены подвижного состава. На станцию "Раменки" приехал всего второй раз. До этого по тоннелям новой ветки передвигались лишь технические поезда. В кабине - главный ревизор. В процессе предстоящей многодневной обкатки он для остальных машинистов выработает рекомендации по работе.

"Новый участок - он всегда сложный. Для тех людей, которые будут его обслуживать. Но депо к этому готовится, машинистов готовят, они учат профиль, учат особенности линии для того, чтобы с пассажирами поехать уже без раскачки", - сообщил заместитель начальника Московского метрополитена, главный ревизор по безопасности движения поездов Николай Козлов.

Столичный градоначальник спускается по эскалатору уже готовой к запуску станции. Его визит - своеобразный экзамен для строителей. Ведь, прибыв в "Раменки" наземным транспортом, Сергей Собянин намерен лично воспользоваться новой веткой и в "Деловой центр" уехать на метро.

"Мы продолжаем строить самую протяженную линию метро в Москве от "Делового центра" до "Солнцево" и "Рассказовки". Сегодня запускаем рабочее движение еще на одном этапе от "Парка Победы" до "Раменок". Это семь с лишним километров, несколько станций", - сказал мэр.

"Раменки", "Ломоносовский проспект" и "Минская". Три станции присоединены к уже запущенному два года назад участку между "Парком Победы" и "Деловым центром". Причем на этом, уже работающем перегоне с запуском в эксплуатацию значительно сократится интервал движения поездов. Ведь строители закончили работу и сдали второй тоннель. Теперь составы смогут ехать параллельно в обе стороны.

"Весь комплекс работ практически закончен. Остается пуско-наладка. Так что, я надеюсь, в конце января - начале февраля здесь начнется уже пассажирское движение. Вся линия очень важна. Возле нее проживает около 600 тысяч москвичей. И долго ждут окончания этих работ, но, как вы видите, мы шаг за шагом продвигаемся к намеченной цели", - заявил Собянин.

Участок от "Делового Центра" до "Раменок" - лишь второй этап действительно грандиозной стройки. Ведь Калининско-Солнцевская линия в перспективе станет самой протяженной в столице. Ее конечная, строящаяся сейчас станция "Рассказовка", находится на значительном удалении от Московской кольцевой автодороги.

Активное строительство метро идет не только на территории "Новой Москвы". В последние дни уходящего года на трех действующих станциях столичной подземки открыты дополнительные вестибюли. "Фонвизинская", "Бутырская" и "Петровско-Разумовская".

Андрей Сидоренко, Александр Савин, Дмитрий Иванов, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

Читайте также:

Вестибюль станции метро "Фрунзенская" обрел исторический облик

Москва новогодняя. Фоторепортаж TVC.RU

В Московском метро появился новогодний состав. Фото