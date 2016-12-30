За год в Москве построили и реконструировали около 100 км дорог

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В Москве за последние пять лет в три раза вырос объем дорожного строительства. Только за 2016 год в столице построили и реконструировали около 100 километров дорог.

Объём дорожного строительства в Москве за последние пять лет вырос в три раза. При этом многие важные объекты в этом году сдавались с опережением графика, передает "ТВ Центр".

Строителям удавалось уложиться в более короткие сроки и ввести в эксплуатацию те развязки и участки магистралей, которые существенного повлияли на транспортную ситуацию в городе.

"Нет ни одного объекта, который мы бы не сделали с опережением. Нормативный срок строительства бывает три - четыре года. Мы же ставим всегда и подписываем контракт два - два с половиной года. И даже эти сокращённые сроки мы всё равно сокращаем. В этом году в Москве построили и реконструировали около 100 километров дорог. Объёмы работ будут расти, и уже в 2018 году ожидается рекорд - 158 километров", - сообщил первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы Пётр Аксёнов.