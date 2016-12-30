Администрация Лобни оставит жителей города без света на Новый год

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На четырех улицах в подмосковной Лобне уже давно нет освещения. И утром, и вечером местным жителям приходится искать дорогу в темноте. Они обращались в разные инстанции, но тщетно.

Граница света и тьмы в Лобне - одинокий уличный фонарь на дороге. А дальше - реальность словно из детских ужасов. По темным-темным улицам ходят люди в темных-темных куртках и под нос себе бормочут проклятья.

Чтобы хоть как-то разглядеть дорогу под ногами в этой темноте, многие местные жители освещают себе путь фонариками мобильных телефонов, передает "ТВ Центр". Темнота скрывает не только тротуары, но и проезжую часть. Дорожные знаки даже в свете фар видны не всегда.

Местная администрация, наоборот, сверкает огнями. Перед праздником киловатт-часов не пожалели даже на елку. Такую бы энергию - да в отдаленные районы Лобни, сокрушаются люди. Чиновники же все объясняют последствиями ледяного дождя, который прошел еще в ноябре.

Из ответа администрации городского округа Лобня Московской области: "На настоящий момент ведутся ремонтные работы внутри трансформаторной подстанции, идет подготовка к замене линий электроснабжения на этом участке. Администрация города и ресурсоснабжающие организации делают все возможное, чтобы восстановить освещение на этом участке. Частичное включение по временной схеме ожидаем в ближайшие три дня".

Вот только рабочих в темноте тоже не видно. Зато на земле - гирлянды электрических проводов, которые тянутся к фонарным столбам.

Без фонарей на улицах в микрорайоне "Южный" готовятся встречать и Новый год. Уже вешают иллюминацию на окнах и обещают выйти на улицу с бенгальскими огнями и свечами, чтобы загадать желание, которое для жителей звучит почти как лозунг: "Да будет свет!"

Борис Иванин, Александр Ивановский, Владимир Кадыков, "ТВ Центр".