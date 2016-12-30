В Москве открыли 10-километровую лыжную трассу

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В парке 850-летия Москвы появилась 10-километровая лыжная трасса. Она проходит по живописной местности вдоль реки.

Новую лыжную трассу протяжённостью в 10 километров открыли в парке 850-летия Москвы. Она имеет маршрутов для лыжников разной подготовки, в том числе для детей, передает "ТВ Центр".

Трасса проходит по живописной местности вдоль Москвы-реки. Рядом можно перекусить, взять напрокат спортивный инвентарь, а машину оставить на бесплатной парковке.