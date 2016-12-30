В Москве приостановлена продажа спиртосодержащих жидкостей

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В столице на месяц прекращена продажа спиртосодержащей непищевой продукции. Соответствующее постановление принято Роспотребнадзором.

В Москве, как и по всей стране, до конца января приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции, передает "ТВ Центр".

Речь идет о товарах с содержанием этилового спирта более 25%. Это не касается лишь парфюмерии и стеклоомывающей жидкости. Постановление было принято Роспотребнадзором.