Желающие улететь на праздники из Москвы штурмуют аэропорты

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Новый год большинство россиян, похоже, встретит дома, а те, кто решил отпраздновать за рубежом, уезжает ещё до боя курантов. Так что в столичных аэропортах – аншлаг.

Несмотря на работу нескольких десятков стоек регистрации и возможность зарегистрироваться у любой из них, очередь вьется зигзагом и растягивается по залу. "Мы заранее приехали, за 4,5 часа раньше", - рассказывают пассажиры.

Те, кто не учел новогодний ажиотаж, рискует опоздать на самолет. И, конечно, в любой очереди есть оптимисты, ведь через несколько часов суета аэропорта сменится яркими впечатлениями, передает "ТВ Центр".

Нескончаемый людской поток пытаются развести сотрудники аэропорта. Люди в форме забирают из хвоста очереди счастливчиков и отводят их к свободным стойкам регистрации на российские рейсы.

Только аэропорт "Шереметьево" в новогодние праздники готовится принять до двух миллионов пассажиров, запланировано около 300 дополнительных рейсов. В воздушной гавани предупреждают, чтобы без спешки пройти все предполетные процедуры, лучше иметь в запасе, как минимум, один дополнительный час.

С большой долей вероятности можно сказать, что все эти люди встретят Новый год без долгов. Именно так называется акция судебных приставов. После регистрации, уже в стерильной зоне приставы в праздничные дни будут предлагать прямо на месте погасить задолженность. В качестве новогоднего подарка - беспрепятственный выезд. Раньше при обнаружении долгов в любом случае пришлось бы задержаться.

Однако, даже поспев в аэропорт вовремя, даже вернув все долги, можно застрять в точке вылета на неопределенное время. В пятницу 14 рейсов числятся задержанными и 27 отмененными в "Шереметьево". 27 задержаны и три отменены в "Домодедово". Без сбоев работает только "Внуково". Причину в пресс-службах аэропортов не сообщают.

Павел Прокопенко, Валерий Белинский, Юрий Петров. "ТВ Центр".