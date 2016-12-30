Москва-2016: чем запомнится уходящий год

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Уходящий 2016 год был для Москвы годом больших проектов и смелых идей, интересных встреч и знаковых решений. Чем именно он запомнился горожанам, что было важно для самого мегаполиса, и какие события, возможно, войдут в историю столицы - в репортаже "ТВ Центра".

Без фотоаппарата или камеры в столице сложно передвигаться — что ни день, то новое открытие. Вот ведь взяли и установили у входа в парк Горького самую необычную ёлку в мире. Горизонтальную — она буквально парит в воздухе. По тому же принципу — чем больше неординарных событий, тем лучше — в Москве прошел весь 2016-ый год.

Не зря крупнейшие европейские путеводители включили Москву в ТОП-10 наиболее привлекательных для путешествий городов, передает "ТВ Центр". Уже и Орнелла Мутти прописалась в Гольянове, и фестиваль "Круг света" занесли в книгу рекордов Гиннеса. Нынешнее "Путешествие в Рождество" — тоже неплохая заявка, судя по рекордному количеству зарубежных участников.

Один из самых обсуждаемых проектов года "Моя улица" — казалось бы, обычное благоустройство, однако тысячи туристов со всего мира, гуляющие сейчас по центру столицы, не догадываются, что дизайн бульваров, скверов и переулков москвичи выбирали сами. Всё, вплоть до цвета плитки и лавочек. Строители затем всё перекопали. Жители терпели, иногда роптали, но все же смирились с отбойными молотками и грейдерами, а потом дворы превратились в детские площадки, загруженные дороги - в пешеходные зоны. На обновленную Тверскую вернули липы, велосипедисты из-за обилия дорожек потеряли страх, а творческая интеллигенция получила новый толчок к творчеству.

Между тем особо бдительные и любопытные граждане, передвигающиеся пешком, весь год то помогали, то мешали специалистам вести археологические раскопки. 2016 год вписал несколько ярких страниц в учебники по истории Москвы. Да, на территории Кремля запретили ловить покемонов, зато на месте снесённого 14 корпуса обнаружили фрагменты построек аж XII века, на Театральной площади - древний кабак, на Софийской набережной - нелегальный рынок времен Ивана Калиты, на Театральной площади — древний кабак.

Пока археологи копали вглубь, на поверхности активно боролись с самостроем, причем небезуспешно. Многие москвичи впервые увидели, где живут - обнаружили скверы и площади, разглядели вестибюли станций метро. Тем временем в самой подземке трудились стахановскими методами, обогнав всех и вся по темпам строительства.

Кроме новых станций, запустили еще и МЦК. О наземном метро многие поначалу отзывались скептически. Но когда заработало Московское центральное кольцо, причем первый месяц по нему все ездили бесплатно, произошло невероятное — народ на столько вошёл во вкус, что 260 тысяч поездок в день теперь кажутся абсолютно естественными. Как и рекордное число запросов по поводу МЦК в крупнейших поисковиках.

"В топ всплескового интереса пользователей вошли открытие МЦК, открытие аэропорта в Жуковском, выставка Джока Стёрджеса "Без смущения" и Мара Багдасарян. Про неё тоже спрашивали пользователи", - рассказал аналитик "Яндекса" Максим Матющенко.

А как не спрашивать про Мару, ставшую настоящим кошмаром для мировых судей Москвы. Выходки неудержимой "золотой" молодежи на встречной полосе и тротуарах активно обсуждались весь год. Та же стритрейсерша Мара Багдасарян, уже получившая внушительный штраф и почти 600 часов обязательных работ, может лишиться водительских прав пожизненно. И не проедет больше ни по открытому в этом году единственному в стране винчестерному тоннелю, ни по центру Москвы, где после введения платной парковки стало намного комфортнее.

Намного легче парковаться в центре стало и заезжим звездам. Их ведь возят законопослушные водители. Число знаменитых гостей в Москве в 2016 году не уменьшилось. В этом году впервые пожаловал сам Гендальф, он же — именитый британский актер, сэр Иэн Маккеллен. Он читал Шекспира в Доме Пашкова. Хорошо, что его не повели в музей. Вот где весь год кипели настоящие, шекспировские страсти — выломанные двери на выставку Серова, битва за Айвазовского, именные билеты - на пинакотеку Ватикана, чтобы справиться со спекулянтами. Даже директору Третьяковки пытались продать билет с накруткой.

Может, в этом и заключается неординарность столицы. Где одна минута в театре, музее или просто на улице может перевернуть жизнь. Где только за один год поженились более 80 тысяч пар и родилось более 134 тысяч чудесных мальчиков и девочек.

Ольга Стрельцова, Андрей Костров. "ТВ Центр".