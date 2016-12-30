Путин ввел санкции против Северной Кореи

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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Северной Кореи. Документ предусматривает меры по выполнению резолюции Совета безопасности ООН. Указ подписан в ответ на проведение КНДР ракетно-ядерных испытаний.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Северной Кореи. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Указ включает в себя меры по выполнению резолюции Совета безопасности ООН 2270. Документ предусматривает введение ограничений в отношении КНДР в связи с проведением республикой ракетно-ядерных испытаний. Указ подписан в соответствии с Федеральным законом "О специальных экономических мерах".

Совет безопасности ООН одобрил проект резолюции о введении санкций в отношении КНДР 30 ноября 2016 года. Согласно документу, ограничительные меры, в основном, сосредоточены на ограничении экспорта угля меди, никеля, серебра и цинка из Северной Кореи в страны ООН.

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