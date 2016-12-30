Путин отказался высылать американских дипломатов

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Президент России Владимир Путин отказался высылать из страны американских дипломатов, вопреки предложению МИД. Ранее внешнеполитическое ведомство предложило объявить персонами нон грата 35 дипломатов из США, в ответ на выдворение из Соединенных Штатов 35 российских сотрудников дипведомств.

Президент России Владимир Путин, вопреки предложению МИД, решил не высылать американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля.

"Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль", - говорится в сообщении.

Накануне США объявили о введении новых санкций в отношении России. В частности, в Вашингтоне решили выслать из страны 35 российских дипломатов. Им предписано в течение 72 часов покинуть территорию Соединенных Штатов.

Президент выразил сожаление в связи с подобным окончанием работы администрации Барака Обамы. Путин отметил, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, однако дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будет выстраивать исходя из политики администрации Дональда Трампа.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что ведомство предложило президенту в качестве ответных мер выслать из страны 31 работника посольства США в Москве, а также четверых сотрудников консульства в Санкт-Петербурге.

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