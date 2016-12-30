Путин поздравил Обаму с наступающим Новым годом
Теги: путин обама сша поздравление россия Новый год
Президент России поздравил Барака Обаму и членов его семьи с Новым годом. Кроме того, он пожелал процветания и благополучия избранному президенту США Дональду Трампу, а также всему американскому народу.
Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Барака Обаму с Новым годом, несмотря на последние события в отношениях между странами. Об этом сообщается на сайте Кремля. "Жаль, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом", - сказал Путин.
Наш президент также поздравил с праздником избранного президента США Дональда Трампа и весь американский народ. Он пожелал им всем процветания и благополучия.
Накануне США объявили о введении новых санкций в отношении России. Они ввели санкции против ФСБ и ГРУ Генштаба нашей страны из-за приписываемых Москве кибератак, которые якобы были проведены против американской избирательной системы. Кроме того, в Вашингтоне решили выслать из страны 35 российских дипломатов. Им предписано в течение 72 часов покинуть территорию Соединенных Штатов.
Читайте также:
Путин отказался высылать американских дипломатов
Новые санкции США: Трамп загнан в угол, Россия готовит ответ
США ввели санкции против ФСБ и ГРУ Генштаба России
Обама пытается осложнить Трампу налаживание отношений с Россией