Ученые узнали способ воскрешать людей из мертвых

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В воскрешении людей из мертвых поможет криогенная заморозка, считает доктор Макс Мор из Великобритании. По его словам, можно поместить голову человека в криогенную камеру, а затем присоединить ее к другому телу.

Британские ученые утверждают, что нашли способ воскрешать людей из мертвых. Как отметил доктор Макс Мор, для этого может пригодиться криогенная заморозка. По его словам, основные части тела можно будет заменить после "разморозки" человека, пишет "Русская Планета".

Мор подчеркнул, что голову можно вместить в криогенную камеру центра исследований. Она расположена в Аризоне. Впоследствии, по замыслу доктора, голову можно будет присоединить к другому телу.

Эксперты заявляют об актуальности криогенной заморозки, несмотря на то, что этот способ "воскрешения" пока не имел успешных случаев. Отмечается, что образцы замороженных людей можно будет сохранять даже в случае мировой катастрофы.